Monaco Golovin'i transfer etti
Fransız ekibi, 22 yaşındaki Rus futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Monaco, Rus Aleksandr Golovin'i renklerine bağladı.
Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Dört sezon CSKA Moskova forması giyen Golovin, ülkesinde düzenlenen ve çeyrek finale yükseldikleri 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 4 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Golovin, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir dönem başlıyor. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
- 27.7.2018 16:47
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
-
"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Monaco Golovin'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.