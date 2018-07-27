Monaco Golovin'i transfer etti
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Monaco Golovin'i etti

    Monaco Golovin'i transfer etti

    ekibi, 22 yaşındaki Rus futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı

    ekiplerinden Monaco, Rus Aleksandr Golovin'i renklerine bağladı.

    temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    Dört sezon CSKA Moskova forması giyen Golovin, ülkesinde düzenlenen ve çeyrek finale yükseldikleri 2018 'nda 4 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    Golovin, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir dönem başlıyor. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.


    1. 27.7.2018 16:47
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