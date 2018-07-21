CR7, vergi için ayrıldı – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    CR7, vergi için ayrıldı

    CR7, vergi için ayrıldı

    Başkanı , 'nun 'a yüksek oranlı vergiler nedeniyle gittiğini söyledi.

    Başkanı , 'nun 'a yüksek oranlı vergiler nedeniyle gittiğini söyledi. 'da kazancın %50'si vergiyken, 'da bu oran %20 düzeyinde.

    1. 21.7.2018
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