Zeki Çelik resmen Lille'de! Zeki Çelik kimdir?
Adı bir dönem üç büyüklerle de anılan İstanbulsporlu milli futbolcu Zeki Çelik, Lille'e transfer oldu
Mehmet Zeki Çelik, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile resmi sözleşme imzaladı. 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselen 21 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş da yakından ilgileniyordu.
Zeki Çelik, geçen sezon İstanbulspor'da 36 maçta görev yaptı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
ZEKİ ÇELİK KİMDİR?
Bursaspor altyapısından yeitşen Zeki Çelik, 2015 yılında Bursa Nilüfer'e kiralandı. 2016 yılına kadar burada top koşturan 21 yaşındaki savunmacı, Ağustos 2016'da İstanbulspor'a transfer oldu. 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla 33 maça çıkan Zeki Çelik, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. Türkiye U16, U17, U18, U21 formalarını da giyen Zeki Çelik, 5 Haziran 2018'deki Rusya maçında milli formayı ilk kez sırtına geçirdi. 21 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın Karadağ, İran ve Tunus maçlarında da aday kadroda yer almıştı.
- 8.7.2018 12:25
- Güncelleme: 8.7.2018 14:06
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En az 3 isim bize gelecek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR ÖZKAN HOCA TFF NİN BAŞINA GETİRİLMESİ GEREKEN TEK DÜRÜST HOCA VE İNSAN.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico İsla
Toplam 2
Yorum
berlin bu adamı gelmeden bir kaç defa izlemiştim. Çok iyiydi bu ya. Gökhan gönül gibi birşeydi. ondan bile iyi olabilir. Fenere gelince bir şey olu
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu sene en büyük transfer yönetim ve genç oyuncular olacaktır. Alt yapıdaki gençleri kazanmaya odaklı oynarsak büyük kazanç olacaktır bu.
Zeki Çelik resmen Lille'de! Zeki Çelik kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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