Zeki Çelik resmen Lille'de! Zeki Çelik kimdir?
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    resmen 'de! Zeki Çelik kimdir?

    Zeki Çelik resmen Lille'de! Zeki Çelik kimdir?

    Adı bir dönem üç büyüklerle de anılan İstanbulsporlu milli futbolcu , 'e oldu

    Mehmet , Fransa Ligue 1 ekiplerinden ile resmi sözleşme imzaladı. 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da gösterdiği performansla A 'a yükselen 21 yaşındaki oyuncuyla da yakından ilgileniyordu.

    Zeki Çelik, geçen sezon İstanbulspor'da 36 maçta görev yaptı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.


    ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

    altyapısından yeitşen Zeki Çelik, 2015 yılında Nilüfer'e kiralandı. 2016 yılına kadar burada top koşturan 21 yaşındaki savunmacı, Ağustos 2016'da İstanbulspor'a oldu. 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla 33 maça çıkan Zeki Çelik, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. U16, U17, U18, U21 formalarını da giyen Zeki Çelik, 5 Haziran 2018'deki maçında milli formayı ilk kez sırtına geçirdi. 21 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın Karadağ, ve Tunus maçlarında da aday kadroda yer almıştı.

    1. 8.7.2018 12:25
    2. Güncelleme: 8.7.2018 14:06
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