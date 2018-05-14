Thomas Tuchel, PSG Thomas Tuchel,
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    teknik direktörlük görevine 'i getirdi

    PSG teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdi

    Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, teknik direktörlük görevine 'in getirildiğini açıkladı. , Alman teknik adam Thomas Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

    Bu sezon Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Fransa Lig Kupası'nı kazanmayı başaran Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'e elenerek beklentileri karşılayamamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Unai Emery'nin sezon sonunda ayrılık kararı almasıyla Fransız temsilcisi, Alman teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
    Tuchel son olarak 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında 'da görev yapmış ve geçen sezonu dinlenerek geçirmişti.

    1. 14.5.2018 19:01
    2. Güncelleme: 14.5.2018 19:04
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