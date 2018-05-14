PSG teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdi
Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı. PSG, Alman teknik adam Thomas Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
Bu sezon Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Fransa Lig Kupası'nı kazanmayı başaran Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenerek beklentileri karşılayamamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Unai Emery'nin sezon sonunda ayrılık kararı almasıyla Fransız temsilcisi, Alman teknik adam Thomas Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Tuchel son olarak 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Borussia Dortmund'da görev yapmış ve geçen sezonu dinlenerek geçirmişti.
- 14.5.2018 19:01
- Güncelleme: 14.5.2018 19:04
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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