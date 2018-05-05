Umut Bozok'un takımı Nimes, Ligue 1'de
GFC Ajaccio'yu 4-0 yenen lig ikincisi Nimes, bitime bir hafta kala Ligue 1'e yükselmeyi garantiledi
Milli futbolcu Umut Bozok'un formasını giydiği Nimes, Fransa Birinci Ligi'ne (Ligue 1) yükseldi.
İkinci Lig'in 37. haftasında GFC Ajaccio ile karşılaşan ve rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Nimes, bitime bir hafta kala Ligue 1'e doğrudan yükselmeyi garantiledi.
25 yıl aradan sonra yeniden Ligue 1'de mücadele etme hakkını kazanan Nimes, 72 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin zirvesinde ise 87 puanla Reims takımı bulunuyor.
Bu sezon Nimes formasıyla ligde 35 maça çıkan 21 yaşındaki Umut Bozok, attığı 24 golle takımının başarısında önemli rol oynadı.
- 5.5.2018 10:13
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 35
Yorum
CENGİZ YLMZTRK 1903 Fenerbahçe'nin sezon başından beri top oynamak hariç yaptıklarına bir örnek daha. Bunu yazarken Akhisar'ın puan ve kalan maçlarına bakın!!
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Belhanda üzgün
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Faydalı olamadığı yetmezmiş gibi birde ceza alıyor.Bu adamı kovun gitsin.Ondan hayır gelmez.
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 35
Yorum
UZMAN ANALİST İŞTE LİGİN ANLAMI BU AKHİSARA 5 AT KARABÜĞE 5 AT BENİ YENEME HATTA ÇOGU SEZON 2 MAÇTADA YENİL ŞAMPİYON OL. ESAS BENİ YENECEN ONU BUNU DEĞİL
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