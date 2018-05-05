Umut Bozok'un takımı Nimes, Ligue 1'de – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'un takımı , Ligue 1'de

    <a href="/index/umut-bozok?id=d0a12f13-2867-48da-862a-24babcbdb860" class="" rel="tag">Umut Bozok</a>'un takımı <a href="/index/nimes?id=74fe705f-66cf-4821-8ae4-b6ecef9a6dd4" class="" rel="tag">Nimes</a>, Ligue 1'de

    GFC Ajaccio'yu 4-0 yenen lig ikincisi , bitime bir hafta kala Ligue 1'e yükselmeyi garantiledi

    Milli futbolcu 'un formasını giydiği , 'ne (Ligue 1) yükseldi.

    İkinci Lig'in 37. haftasında GFC Ajaccio ile karşılaşan ve rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden , bitime bir hafta kala Ligue 1'e doğrudan yükselmeyi garantiledi.

    25 yıl aradan sonra yeniden Ligue 1'de mücadele etme hakkını kazanan Nimes, 72 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin zirvesinde ise 87 puanla Reims takımı bulunuyor.

    Bu sezon Nimes formasıyla ligde 35 maça çıkan 21 yaşındaki , attığı 24 golle takımının başarısında önemli rol oynadı.

    1. 5.5.2018 10:13
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