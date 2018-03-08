PSG'nin başına eski G.Saraylı!
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, Unai Emery ile yollarını sezon sonunda ayırması beklenen Paris Saint-Germain hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.
Romanya Ligi takımlarından Viitorul'u çalıştıran ancak ayrılacağını açıklayan Gheorghe Hagi, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında çarpıcı sözler kullandı.
''PSG'YE GİTMEM İMKANSIZ MI?''
Sporx'te yer alan haberde; Daha büyük bir takımı çalıştırma zamanının geldiğini söyleyen Hagi, ''Her gün kariyerimi geliştirmek için çok çalıştım. Teknik direktör olmak en sevdiğim şey. Yeterli seviyeye geldim ve artık daha yüksek bir seviye istiyorum. Unai Emery yerine PSG'ye gitmemi imkansız mı buluyorsunuz? Bence bu normal!'' diye konuştu.
''YENİ MACERALAR İSTİYORUM''
Yeni bir maceraya hazır olduğunu belirten Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü, ''Romanya'da 21 yaş ortalaması sahip takımla şampiyon oldum. Artık yeni bir macera istiyorum. Baskıyı seviyorum. Yazın neler olacak bakacağız'' dedi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:39
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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