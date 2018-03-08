PSG'nin başına eski G.Saraylı!

Romanya Ligi takımlarından Viitorul'u çalıştıran ancak ayrılacağını açıklayan Gheorghe Hagi, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında çarpıcı sözler kullandı.

''PSG'YE GİTMEM İMKANSIZ MI?''

Sporx'te yer alan haberde; Daha büyük bir takımı çalıştırma zamanının geldiğini söyleyen Hagi, ''Her gün kariyerimi geliştirmek için çok çalıştım. Teknik direktör olmak en sevdiğim şey. Yeterli seviyeye geldim ve artık daha yüksek bir seviye istiyorum. Unai Emery yerine PSG'ye gitmemi imkansız mı buluyorsunuz? Bence bu normal!'' diye konuştu.

''YENİ MACERALAR İSTİYORUM''

Yeni bir maceraya hazır olduğunu belirten Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü, ''Romanya'da 21 yaş ortalaması sahip takımla şampiyon oldum. Artık yeni bir macera istiyorum. Baskıyı seviyorum. Yazın neler olacak bakacağız'' dedi.