Van Persie'li Feyenoord Hollanda kupasında finale kaldı
Kupanın yarı finalinde Willem II Tilburg'u konuk eden Feyenoord, Van Persie'nin de gol attığı maçı kazanarak adını finale yazdırdı
Feyenoord, devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie'nin de gol attığı yarı final maçını kazanarak, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası'nda finale yükseldi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, KNVB Kupası yarı finalinde Willem II Tilburg'u konuk etti.
Feyenoord, maçın 21'inci dakikasında Steven Berghuis'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Takımıyla ilk 11'de sahaya çıkan Van Persie, 60'ıncı dakikada futbol kariyerinin 300'üncü golünü atarak, Feyenoord'a 2-0'lık galibiyeti getirdi. Daha sonra Tonny Vilhena takımının 3'üncü golünü kaydederek, Feyenoord'u finale taşıyan galibiyete imza attı.
Öte yandan, kupada oynanan diğer yarı final maçında AZ Alkmaar, Twente'yi 4-0 yenerek, finalde Feyenoord'un rakibi oldu.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:58
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
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