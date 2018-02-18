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    18 Şubat 2018, Pazar
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    , evinde farklı kazandı

    PSG, evinde farklı kazandı

    Lider Paris Saint-Germain, evinde Strasbourg'u 5-2 mağlup etti

    Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (), sahasında Strasbourg'u 5-2 yendi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında çarşamba günü Real Madrid'e 3-1 yenilen PSG, ligin 26'ncı hafta mücadelesinde Strasbourg'u konuk etti.

    Maça hızlı başlayan Strasbourg, 6. dakikada Jean-Eudes Aholou'nun golüyle PSG karşısında 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan PSG, 10. dakikada Julian Draxler, 21. dakikada Brezilyalı yıldız ve 23. dakikada Angel Di Maria'nın ağları havalandırmasıyla ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına atak başlayan Strasbourg, 67. dakikada Stephane Bahoken'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2'ye getirdi. PSG'de sahneye çıkan , 73 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan 5-2 galip ayrılmasını sağladı.

    Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran lider PSG, en yakın takipçisi Monaco ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti. Strasbourg ise 30 puanla 14. sırada kaldı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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