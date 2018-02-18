PSG, evinde farklı kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Strasbourg'u 5-2 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında çarşamba günü Real Madrid'e 3-1 yenilen PSG, ligin 26'ncı hafta mücadelesinde Strasbourg'u konuk etti.

Maça hızlı başlayan Strasbourg, 6. dakikada Jean-Eudes Aholou'nun golüyle PSG karşısında 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan PSG, 10. dakikada Julian Draxler, 21. dakikada Brezilyalı yıldız Neymar ve 23. dakikada Angel Di Maria'nın ağları havalandırmasıyla ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına atak başlayan Strasbourg, 67. dakikada Stephane Bahoken'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2'ye getirdi. PSG'de sahneye çıkan Edinson Cavani, 73 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan 5-2 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran lider PSG, en yakın takipçisi Monaco ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti. Strasbourg ise 30 puanla 14. sırada kaldı.