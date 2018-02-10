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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    'ye 'ın golü yetti

    <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a>'ye <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a>'ın golü yetti

    Fransa Birinci Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Toulouse'u 'ın golüyle 1-0 yendi

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 25. haftasında lider Paris Saint-Germain (), deplasmanda Toulouse'u 1-0 mağlup etti.

    Toulouse Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Brezilyalı futbolcu kaydetti.

    26 yaşındaki , ligde çıktığı son dört maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Bu sonuçla puanını 65'e çıkarırken, Toulouse ise 26 puanda kaldı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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