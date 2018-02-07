Olympique Marsilya 9 golle turladı
Fransa Kupası'nda Olympique Marsilya, deplasmanda Bourg-en-Bresse'i 9-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Olympique Marsilya, Fransa Kupası son 16 turunda ikinci lig ekibi Bourg-en-Bresse'e konuk oldu. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan konuk takım, 10. dakikada Luiz Gustavo, 13. dakikada penaltıdan Dimitri Payet, 16. dakikada Lucas Ocampos, 20 ve 40. dakikalarda Kostas Mitroglou'nun golleriyle ilk devreyi 5-0 önde bitirdi.
İkinci yarıda farkı açan Marsilya ekibi, 48 ile 71. dakikalarda Lucas Ocampos, 81. dakikada Kostas Mitroglou ve 89. dakikada penaltıdan Clinton N'Jie'nin kaydettiği gollerle mücadeleyi 9-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Son haftalarda farklı skorlara imza atan Olympique Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Metz'i 6-3 yendikten sonra bu kez Ocampos ve Mitroglou'nun "hat-trick" yaptığı maçta Bourg-en-Bresse karşısında 9 golle galip gelmeyi başardı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:13
-
Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
-
Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
-
G.Saray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
Yorum
Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
Olympique Marsilya 9 golle turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.