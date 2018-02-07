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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    9 golle turladı

    <a href="/index/olympique-marsilya?id=ce50844f-feca-472e-b8d5-5ecb95d433e8" class="" rel="tag">Olympique Marsilya</a> 9 golle turladı

    Fransa Kupası'nda , deplasmanda Bourg-en-Bresse'i 9-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    , Fransa Kupası son 16 turunda ikinci lig ekibi Bourg-en-Bresse'e konuk oldu. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan konuk takım, 10. dakikada Luiz Gustavo, 13. dakikada penaltıdan Dimitri Payet, 16. dakikada , 20 ve 40. dakikalarda 'nun golleriyle ilk devreyi 5-0 önde bitirdi.

    İkinci yarıda farkı açan Marsilya ekibi, 48 ile 71. dakikalarda , 81. dakikada ve 89. dakikada penaltıdan Clinton N'Jie'nin kaydettiği gollerle mücadeleyi 9-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

    Son haftalarda farklı skorlara imza atan , Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Metz'i 6-3 yendikten sonra bu kez Ocampos ve Mitroglou'nun "hat-trick" yaptığı maçta Bourg-en-Bresse karşısında 9 golle galip gelmeyi başardı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:13
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