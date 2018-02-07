Dani Alves kaleye geçti!
Fransa Kupası'nda Sochaux ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi
Mücadelenin henüz ilk dakikasında Angel Di Maria ile öne geçene PSG, 13. dakikada Florian Martin'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Edinson Cavani'nin 27. dakikada kaydettiği golle Paris Saint-Germain ilk devreyi 2-1'lik üstünlükle tamamladı.
Karşılaşmanın 58. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Di Maria, PSG'nin 3. golünü kaydetti.
Son sözü ise yine Arjantinli yıldız söyledi ve Paris Saint-Germain, Sochaux'yı 4-1 mağlup ederek Fransa Kupası'nda çeyrek finale çıktı.
DANI ALVES KALEYE GEÇTİ
Paris Saint-Germain'in file bekçisi Kevin Trapp, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Değişiklik haklarını kullanan PSG'de kaleye Dani Alves geçti.
Edinson Cavani'nin 27. dakikada kaydettiği golle Paris Saint-Germain ilk devreyi 2-1'lik üstünlükle tamamladı.
Karşılaşmanın 58. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Di Maria, PSG'nin 3. golünü kaydetti.
Son sözü ise yine Arjantinli yıldız söyledi ve Paris Saint-Germain, Sochaux'yı 4-1 mağlup ederek Fransa Kupası'nda çeyrek finale çıktı.
DANI ALVES KALEYE GEÇTİ
Paris Saint-Germain'in file bekçisi Kevin Trapp, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Değişiklik haklarını kullanan PSG'de kaleye Dani Alves geçti.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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