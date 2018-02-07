CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    kaleye geçti!

    Dani Alves kaleye geçti!

    'nda Sochaux ile  Saint-Germain karşı karşıya geldi

    Mücadelenin henüz ilk dakikasında Angel ile öne geçene , 13. dakikada Florian Martin'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

    'nin 27. dakikada kaydettiği golle Saint-Germain ilk devreyi 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

    Karşılaşmanın 58. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Di Maria, PSG'nin 3. golünü kaydetti.

    Son sözü ise yine Arjantinli yıldız söyledi ve Paris Saint-Germain, Sochaux'yı 4-1 mağlup ederek 'nda çeyrek finale çıktı.

    DANI ALVES KALEYE GEÇTİ

    Paris Saint-Germain'in file bekçisi Kevin Trapp, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Değişiklik haklarını kullanan PSG'de kaleye geçti.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dani Alves kaleye geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN