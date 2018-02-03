PSG deplasmanda rahat kazandı
Ligue 1 lideri PSG, konuk olduğu Lille'i 3-0 mağlup etti
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lille'i 3-0 mağlup etti.
Ligin 24'üncü hafta mücadelesinde Lille'in konuğu olan PSG, 45. dakikada Yuri Berchiche'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında da oyuna hakim olan konuk ekip, 77. dakikada Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar ve 87. dakikada Giovani Lo Celso'nun ağları havalandırmasıyla karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran lider PSG, en yakın takipçisi Olympique Marsilya ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. Lille ise 25 puanla 17. sırada kaldı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:56
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Toplam 1
Yorum
aydın rizespora şampiyonluk yolunda başarılar
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Yorum
hadı be Bursa maçında fener lehine verilen çakma penaltıyı da söyle hoca.Lehine ve aleyhine verilenleri sıralasan lehine verilenlerden kale oluşur.
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Beşiktaş'a deplasman yaramıyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sizin isteklerinizden bizimkilere sıra gelmiyor ki istiyorunuz ki her maça ali palabıyık verilsin sezonun ortasında kaç maç yönetti ali abin
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