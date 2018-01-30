PSG, Lig Kupası'nda finale çıktı
Fransa Lig Kupası yarı finalinde deplasmanda Rennes'i 3-2 yenen PSG, finale yükseldi
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Lig Kupası yarı finalinde Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes'i deplasmanda 3-2 yenerek finale çıktı.
PSG, Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Rennes takımına konuk oldu.
Müsabakanın ilk yarısında daha baskın oynayan PSG, 24. dakikada Meunier'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı ataklarla başlayan PSG'nin ikinci golünü 53. dakikada Brezilyalı Marquinhos kaydetti. Arjantinli futbolcu La Celso, 58. dakikada PSG takımının üçüncü golünü attı.
63. dakikada PSG'li Mbappe kırmızı kart gördükten sonra gol fırsatları arayan Rennes'in gollerini 85. dakikada Sakho ve 92. dakikada Prcic kaydettti.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan PSG, Lig Kupası'nda üst üste 15'inci galibiyetini alarak finale yükseldi.
Lig Kupası final karşılaşması 31 Mart'ta oynanacak. PSG'nin rakibi, yarın Monaco ile Montpellier arasında oynanacak maçta belirlenecek.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:37
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Özbek de Galatasaray da kaybetti
Toplam 8
Yorum
tolga her gelen başkan bunu yaptı 250 milyon euronun kefaletini üslendi adnan polat ne oldu bilader ona arkadaş dursun kulubu daha batırdı daha
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Özbek de Galatasaray da kaybetti
Toplam 8
Yorum
coşkun90 böyle abidik gubidik insanlar galatasaray düşmanları
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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