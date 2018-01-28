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    28 Ocak 2018, Pazar
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    farklı kazandı

    PSG farklı kazandı

    Saint Germain, ligde karşılaştığı Montpellier'i 4-0 yendi.

    'nde lider Saint-Germain, sahasında Montpellier'i 4-0 mağlup etti.

    Karşılaşmanın 11. dakikasında 'nin golüyle öne geçen Paris Saint-Germain, 40. dakikada 'ın penaltı golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

    70. dakikada ile farkı açan ev sahibi ekip, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

    Paris Saint-Germain formasıyla 157. golünü atan Uruguaylı futbolcu Cavani, Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

    Bu galibiyetin ardından lider Paris Saint-Germain puanını 59'a çıkarırken, Montpellier 31 puanda kaldı.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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