PSG farklı kazandı
Paris Saint Germain, ligde karşılaştığı Montpellier'i 4-0 yendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, sahasında Montpellier'i 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Edinson Cavani'nin golüyle öne geçen Paris Saint-Germain, 40. dakikada Neymar'ın penaltı golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
70. dakikada Angel Di Maria ile farkı açan ev sahibi ekip, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Paris Saint-Germain formasıyla 157. golünü atan Uruguaylı futbolcu Cavani, Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Bu galibiyetin ardından lider Paris Saint-Germain puanını 59'a çıkarırken, Montpellier 31 puanda kaldı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:45
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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