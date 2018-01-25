Saint-Etienne, Subotic'i kadrosuna kattı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Etienne, Borussia Dortmund'dan Neven Subotic'i renklerine bağladı.
Saint-Etienne Kulübünden yapılan açıklamada, 2008'den beri Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen 29 yaşındaki Subotic ile 2019 yılına kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Mainz 05'ten 2008'de Borussia Dortmund'a transfer olan Sırp defans oyuncusu, Alman ekibinde 265 maça çıkıp 19 gol kaydetti.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:45
-
Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
orhan tff yine iş başında skandalları izleyin maç zamanı
-
Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
KaradenizSamsun Yazıklar olsun ilk macta fb-bjk macında bjk katleden hakemi maca verdiler 40 bin seyirciyi germek için hata yaparsa FEDERASYON HESABINI ÖDER
-
Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
Serdar fenerbahçenin kadrolu hakemi...
Saint-Etienne, Subotic'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.