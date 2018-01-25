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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Saint-Etienne, Subotic'i kadrosuna kattı

    Saint-Etienne, Subotic'i kadrosuna kattı

    (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Etienne, Borussia Dortmund'dan Neven Subotic'i renklerine bağladı.

    Saint-Etienne Kulübünden yapılan açıklamada, 2008'den beri 'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen 29 yaşındaki Subotic ile 2019 yılına kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Mainz 05'ten 2008'de Borussia Dortmund'a transfer olan Sırp defans oyuncusu, Alman ekibinde 265 maça çıkıp 19 gol kaydetti.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:45
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