PSG maçında hakemden futbolcuya tekme!
Nantes - Paris Saint Germain maçının son anlarında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. 90+1. dakikada PSG'nin gole gittiği bir pozisyonda hakem Tony Chaperon, kendisini yere düşüren Nantes'li Diego Carlos'a tekme savurdu, ardından oyunucuyu kırmızı kartla oyundan attı.
Fransa Lig 1'de inanılmaz olay! hakem Tony Chaperon, kendisine çarpıp yere düşüren Diego Carlos'a ayağa kalkmaya çalışırken tekme savurdu ve daha sonra oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
PSG'nin sahadan 1-0 galip ayrılırken şok bir kararla oyundan atılan Diego Carlos'u takım arkadaşları zorlukla sakinleştirebildi.
??PSG maçında hakemden futbolcuya tekme ve kırmızı kart!— Fotomaç (@fotomac) 14 Ocak 2018
??Detaylar: https://t.co/CMqISkBvKp pic.twitter.com/IJZX8x9EkG
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
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