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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    maçında hakemden futbolcuya tekme!

    PSG maçında hakemden futbolcuya tekme!

    Nantes - maçının son anlarında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. 90+1. dakikada 'nin gole gittiği bir pozisyonda hakem , kendisini yere düşüren Nantes'li 'a tekme savurdu, ardından oyunucuyu kırmızı kartla oyundan attı.

    Fransa Lig 1'de inanılmaz olay! hakem , kendisine çarpıp yere düşüren 'a ayağa kalkmaya çalışırken tekme savurdu ve daha sonra oyuncuya gösterdi.

    'nin sahadan 1-0 galip ayrılırken şok bir kararla oyundan atılan Diego Carlos'u takım arkadaşları zorlukla sakinleştirebildi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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