 Eski Beşiktaşlı'ya dev talip! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Eski Beşiktaşlı'ya dev talip!

    Eski Beşiktaşlı'ya dev talip!

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu 'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Deportivo gazetesi, 'un Brezilyalı stoperini Barcelona'nın istediğini yazdı.

    2015/2016 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla futbol kamuoyunun takdirini kazanan 'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

    Deportivo gazetesi, Beşiktaş'ta 1,5 yıl oynadıktan sonra 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fransız takımı 'un yolunu tutan Brezilyalı stoperin Barcelona'nın radarına girdiğini yazdı.

    Kulübe yakınlığıyla bilinen gazete, haberde Katalan devinin stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Marcelo için nabız yokladığını belirtti.

    Barcelona'nın stoper mevkiindeki en önemli oyuncularından biri olan Samuel Umtiti'nin halihazırda sakat olmasının bu transferin önünü açabileceği tahmin ediliyor.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:34
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