Eski Beşiktaşlı'ya dev talip!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. El Mundo Deportivo gazetesi, Olympique Lyon'un Brezilyalı stoperini Barcelona'nın istediğini yazdı.
El Mundo Deportivo gazetesi, Beşiktaş'ta 1,5 yıl oynadıktan sonra 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fransız takımı Olympique Lyon'un yolunu tutan Brezilyalı stoperin Barcelona'nın radarına girdiğini yazdı.
Kulübe yakınlığıyla bilinen gazete, haberde Katalan devinin stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Marcelo için nabız yokladığını belirtti.
Barcelona'nın stoper mevkiindeki en önemli oyuncularından biri olan Samuel Umtiti'nin halihazırda sakat olmasının bu transferin önünü açabileceği tahmin ediliyor.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:34
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 11
Yorum
ahmet yani 36 yaşındaki birine bukadar para verilmez sırf şampiyon olacağım diye biraz fazla ver genç birini al
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Pektemek'e Süper Lig'den talip
Toplam 5
Yorum
kartal Lütfen git. En azından top oynarsın. Şurda ne kaldı jübile yapmana
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 5
Yorum
harun Bu haber dogruysa ha bjk ye fenere gitmiş hada bu başakşehire daha gs nin kapısından içeri falan girmesin. Sırtımızdan vuranlarla işimizolmz
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