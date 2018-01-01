Sneijder'e bir darbe daha!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, bedelsiz olarak transfer olduğu Ligue 1 ekibi Nice'da bir türlü dikiş tutturamadı.



Devre arasında ABD'den bir takıma transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Fransa'nın saygın spor gazetesi L'equipe tarafından geride kalan yılın en kötü yaz transferleri arasında gösterildi.



33 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, bu sezon Nice'te yalnızca 8 maçta forma giyebilirken beklentilerin uzağında kaldı.



