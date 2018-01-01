Sneijder'e bir darbe daha!
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Nice'da bekleneni veremiyor. Fransız ekibinde bu yıl yalnızca 8 maçta forma giyebilen Hollandalı yıldız, Fransa'nın saygın spor gazetesi L'equipe tarafından 2017'nin en kötü transferleri arasında gösterildi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, bedelsiz olarak transfer olduğu Ligue 1 ekibi Nice'da bir türlü dikiş tutturamadı.
Devre arasında ABD'den bir takıma transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Fransa'nın saygın spor gazetesi L'equipe tarafından geride kalan yılın en kötü yaz transferleri arasında gösterildi.
33 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, bu sezon Nice'te yalnızca 8 maçta forma giyebilirken beklentilerin uzağında kaldı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:38
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
tark basit bir ligde bile attığı gol 12 -- mustafa pektemek o ligde 40gol atar...fransa hollanda belçika liglerine bakmak en doğrusu
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Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!
Toplam 4
Yorum
BJK Kartali !! Sen hep bizim TOSUNPASAMIZ olarak kalacaksin!!Allah seni büyük sakatliklardan korusun!! Seni ve futbolunu özleyecegiz !!!
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sadece videolarına bakarak bile çok ağır kalacağını anlamak zor değil bizim takımın ayarında bir oyuncu değil !
Sneijder'e bir darbe daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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