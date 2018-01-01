 Sneijder'e bir darbe daha! – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Sneijder'e bir darbe daha!

    Sneijder'e bir darbe daha!

    Galatasaray'ın eski yıldızı , 'da bekleneni veremiyor. Fransız ekibinde bu yıl yalnızca 8 maçta forma giyebilen Hollandalı yıldız, 'nın saygın spor gazetesi tarafından 2017'nin en kötü transferleri arasında gösterildi.

    Galatasaray'ın eski yıldızı , bedelsiz olarak transfer olduğu Ligue 1 ekibi 'da bir türlü dikiş tutturamadı.

    Devre arasında ABD'den bir takıma transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, 'nın saygın spor gazetesi tarafından geride kalan yılın en kötü yaz transferleri arasında gösterildi.

    33 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, bu sezon Nice'te yalnızca 8 maçta forma giyebilirken beklentilerin uzağında kaldı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:38
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