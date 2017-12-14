 Di Maria daha fazla forma giymek istiyor – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    daha fazla forma giymek istiyor

    Di Maria daha fazla forma giymek istiyor

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli oyuncusu Angel , daha fazla forma giymek istediğini söyledi.

    , Fransa basınına yaptığı açıklamada, düzenli forma şansı bulamamaktan dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, "Paris'te mutluyum ama bu sezon düzenli olarak oynayamıyorum. Daha fazla forma giymek istiyorum." ifadesini kullandı.

    İlk 11'de başladığı karşılaşmalarda hazır olduğunu ispatladığına inandığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Bir futbolcu mutsuzsa kendini ispatlamak için oynaması gerekir. Maçlarda aldığım süre dolayısıyla minnettarım ve bu sürede ilk 11'de yer almayı hak edecek performansı sergilediğimi düşünüyorum. Oynadığım zamanlarda sahada doğru şeyler yaptığıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Bu sezon birçok maçta yedek kalan Di Maria, çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Di Maria daha fazla forma giymek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN