Di Maria daha fazla forma giymek istiyor
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria, daha fazla forma giymek istediğini söyledi.
Di Maria, Fransa basınına yaptığı açıklamada, düzenli forma şansı bulamamaktan dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, "Paris'te mutluyum ama bu sezon düzenli olarak oynayamıyorum. Daha fazla forma giymek istiyorum." ifadesini kullandı.
İlk 11'de başladığı karşılaşmalarda hazır olduğunu ispatladığına inandığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Bir futbolcu mutsuzsa kendini ispatlamak için oynaması gerekir. Maçlarda aldığım süre dolayısıyla minnettarım ve bu sürede ilk 11'de yer almayı hak edecek performansı sergilediğimi düşünüyorum. Oynadığım zamanlarda sahada doğru şeyler yaptığıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bu sezon birçok maçta yedek kalan Di Maria, çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:21
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Cenk Tosun'a Bundesliga'dan talip!
Toplam 4
Yorum
Fiko Cenki de birine kakalayamadılar. Hergün biri 150 milyon veriyor her ne hikmetse hala elde kalıyor.1 milyon bile veren çıkmaz bu balona.
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Caner: Arkamda olun
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BEŞİKTAŞ İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORSAN ÖNCE ADAM OLMAN LAZIM.! İLK GELDİĞİNDE SEVDİK SENİ..AYLARDIR SAKAT KALDIN HASRETLE BEKLEDİK!!!
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Sağ bek adaylarına veto
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 SCOUT EKİPLERİNİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN SAYIN BAŞKAN..YATIYORLAR.. YILLARDIR KAÇ TANE FUTBOLCU KEŞFEDİP BEŞİKTAŞA KAZANDIRDILAR.!
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