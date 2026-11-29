Manchester United, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan'ın ardından şimdi de Newcastle United'ın Archie Brown'u takibe aldığı ortaya çıktı. Newcastle scouatlarının 24 yaşındaki sol beki Shakhtar maçında tribünden takip ettiği ve olumlu notlar aldığı vurgulandı. İngiliz oyuncunun devre arasında ayrılması muhtemel gözüküyor.