Çizme basınından tuttomercato, Roma'nın Jayden Oosterwolde'nin sakatlığını yakından takip ettiğini yazdı. Hollandalı oyuncu, sezon başında Roma'ya imza atmak için gitmiş ancak sakatlığı nedeniyle sağlık kontrollerinden geçemeyince transfer askıya alınmıştı. İtalyan devi, Jayden'ın tamamen iyileşmesi halinde yeniden harekete geçecek.