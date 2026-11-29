Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kojo-Oppong, Nathan Ake'nin sakatlığı sonrasında formayı kaptı ve sergilediği performansla da takdir kazandı. 22 yaşındaki savunmacının bu performansı Avrupa ekiplerinin de ilgisini çekti. Oyuncuyu Shakhtar maçında takip eden Fulham, Newcastle United ve Atalanta'nın scoutlarının olumlu notlar aldığı ortaya çıktı. Ganalı sezon sonuna kadar izlenecek.