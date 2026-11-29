Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maç öncesinde Kojo Oppong gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, sağlık sorunları yaşayan Ganalı savunma oyuncusunun karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından futbolseverler, genç stoperin sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Oppong Erzurumspor maçında neden yok, sakatlandı mı? Neden kadrodan çıkarıldı?

OPPONG ERZURUMSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Kojo Oppong, ağır gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle Erzurumspor FK karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı. 28 Kasım Cumartesi gecesi uygulanan tedaviye rağmen futbolcunun yüksek ateşinin düşmediği belirtildi.

Sağlık ekibinin değerlendirmesi sonucunda genç stoperin karşılaşmada görev almamasına karar verildi.

OPPONG SAKATLANDI MI, HASTALIĞI NE?

Kojo Oppong'un Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek olmasının nedeni fiziksel bir sakatlık değil, ağır gribal enfeksiyon. Sarı-lacivertli kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunun takip edildiğini bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN OPPONG AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı bilgilendirmede Ganalı savunmacının yüksek ateşinin uygulanan tedavilere rağmen düşmediğini ve sağlık ekibinin kararı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Sağlık Bilgilendirme Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 29, 2026

OPPONG NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Kojo Oppong'un sahalara dönüş tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Tedavisi devam eden genç savunmacının yeniden takımla çalışmalara başlayacağı tarih, sağlık durumuna göre netlik kazanacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.