Fenerbahçe'den orta shaya dikkat çeken hamle! Transferde İtalyan devi rakip
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son ismi İtalyan gazeteci duyurdu. Serie A ekibinin de transfer için Fenerbahçe'ye rakip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 10:38
Kanarya'nın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Ngal'ayel Mukau'yu gündemine aldığı ifade edildi.
FENERBAHÇE DEVREDE
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin aktardığı habere göre Fenerbahçe, 22 yaşındaki Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Ngal'ayel Mukau ile somut olarak ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerin yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin de genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
OCAK AYINDA AYRILABİLİR
Lille ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mukau'nun ocak transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Fenerbahçe'nin bu gelişmeyi yakından takip ettiği belirtilirken, genç futbolcu için transfer yarışında Napoli'nin de bulunması dikkat çekti.
ORTA SAHA PLANLAMASINDA FLAŞ HAMLE
Henüz 22 yaşında olan Mukau, orta sahadaki potansiyeliyle Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.
Fenerbahçe'nin genç oyuncuya yönelik ilgisinin önümüzdeki günlerde nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu.
Sarı-lacivertli yönetimin ocak ayındaki transfer planlamasında bu ismin ön plana çıkıp çıkmayacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.
G.SARAY DA İSTEMİŞTİ!
Öte yandan sezon başında Mario Lemina ile kontrat konusunda belirsizlik yaşayan Galatasaray da Ngal'ayel Mukau ile ilgilenmişti.
Ancak o dönem transfer gerçekleşmemiş ve sarı-kırmızılılar yoluna Lemina ile devam etmişti.
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