Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kanarya son olarak Erzurumspor FK maçına özel bir formayla çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, Erzurumspor FK karşılaşmasında özel formalarla sahaya çıkacak. Formalarının sırtında isimleri Türk İşaret Dili alfabesiyle yazılı olacak." açıklaması yapıldı.