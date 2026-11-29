Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de takımının 2. golünü kaydeden Milan Skriniar mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE SKRINIAR'IN O SÖZLERİ:

"Sonuçtan dolayı mutluyuz. İyi hazırlanmıştık. İlk yarıda istediğimiz gibi değildik, biraz yavaş oynadık. İkinci yarı daha iyi oynadık. İkinci yarıda antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. 3-0 iyi bir skor, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Emre Belözoğlu maç içerisinde bize taktiksel konuşmalar yapıyor. Nereye koşmamız gerektiğini, saha içerisindeki boşluklar hakkında konuşuyor. Biz de onun vermiş olduğu direktifleri sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çalışalı çok fazla süre olmadı. Adım adım gelişmek istiyoruz. Kendisi ve ekibi bize bu konuda bilgilendirmeler yapıyor. Maç maç, antrenman antrenman daha iyi olmak istiyoruz. Sonrasında ne olacağını göreceğiz." dedi.