Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK ile sahasında karşılaştığı mücadele öncesi Kojo Oppong'un, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Sağlık Bilgilendirme

Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."