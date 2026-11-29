Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK ile sahasında karşılaştığı mücadele öncesi Kojo Oppong'un, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı
Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Sağlık Bilgilendirme
Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Sağlık Bilgilendirme Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 29, 2026