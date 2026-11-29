Fenerbahçe'de fırsat maçı! Emre Belözoğlu ilk 11'ini belirledi
Devler Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i yenerek moral bulan Fenerbahçe, Kadıköy'de Erzurumspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılıp, lider Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. İşte Emre Belözoğlu'nun kritik maç için belirlediği ilk 11...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
"G.SARAY'IN YAŞAYACAĞI BİR KAYIPLA..."
46 yaşındaki teknik adamın, "Kocaeli deplasmanında ummadık bir kayıp yaşadık ve liderle fark 11'e çıktı. Ancak onlar Beşiktaş'la oynayacak. Biz maçımızı kazanalım. Galatasaray'ın yaşayacağı bir kayıpla farkı düşürmüş olacağız. Sizden tüm gücünüzü sahaya vermenizi istiyorum. Galibiyet alalım ve şampiyonluk yarışında hata yapmayalım" dediği belirtildi.
BELÖZOĞLU'NDAN SİFTAH
İsmail Kartal'ın gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, ikinci döneminde bugüne kadar taraftarıyla bulaşamadı. Sarı-lacivertlilerle ilk maçına Çorum FK deplasmanında çıkan 46 yaşındaki teknik adam, ikinci mücadelesinde de Kocaelispor'a konuk oldu. Belözoğlu, üçüncü karşılaşmasını da Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'le dış sahada oynadı.
HEYECAN YAŞIYOR
Genç çalıştırıcı, Erzurumspor FK maçıyla birlikte Kadıköy'de ilk kez taraftarıyla bulaşacak. Emre Belözoğlu, Shakhtar galibiyetinin ardından daha Kadıköy atmosferini yaşayamadığına dikkat çekerek, "Henüz Kadıköy'ü görmek nasip olmadı" ifadelerini kullanmıştı. Bu hasret bugün saat 19.00'da sona erecek. 5.5 yıl sonra Kadıköy'de kulübede olacak Belözoğlu'nun ayrı bir heyecan yaşadığı öğrenildi.
KART UYARISI YAPILDI
Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimlerinden 2'si Erzurumspor FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar ile tecrübeli oyuncusu Nelson Semedo, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Her iki oyuncu da kart görmeleri halinde Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
ARCHIE BROWN DÖNÜYOR
Galatasaray derbisinde, Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı olay sonrasında 3 maç men cezası alan Archie Brown, sırasıyla Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı. Cezasını tamamlayan İngiliz oyuncu, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda Erzurumspor FK karşısında forma giyebilecek.
TAKIMDA İKİ EKSİK VAR
Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake, bu maçta da forma giyemeyecek. İki oyuncunun yanı sıra; sezon başında ameliyat olan ve lisansı askıya alınan Jayden Oosterwolde de yok.
KOLAK'LA İLK KEZ
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Antalya bölgesi hakemi, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını bu mücadelede Murat Tuğberk Curbay ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
ÖZEL PANKARTLAR HAZIRLANIYOR
Shakhtar Donetsk karşısında alınan galibiyetin ardından Fenerbahçe taraftarlarının Erzurumspor maçına ilgisi de arttı. Mücadelenin biletleri kısa süre içinde tükenirken, Chobani Stadı'nda son dönemin en etkileyici atmosferlerinden birinin yaşanması bekleniyor. Emre Belözoğlu için de özel pankartlar hazırlanıyor.
ERZURUM İLE LİGDE 5. RANDEVU
Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 4 müsabakanın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, tek beraberliği ise evinde yaşamıştı. Geride kalan 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
İŞTE F.BAHÇE-ERZUSUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, OPPONG, BROWN, İSMAİL, KANTE, İRFAN, GREENWOOD, OĞUZ, LUKAKU
ERZURUMSPOR: ORBANIC, MUSTAFA, GERXHALIU, MUJAKIC, OWUSU, ORHAN, BAIYE, RODRIGUEZ, GIORBELIDZE, KERK, DIABATE
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