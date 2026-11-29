Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i yenerek ilk 24 iddiasını sürdüren ve bu galibiyetle büyük moral depolayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor.

Kadıköy'deki bu mücadelede sarı-lacivertlilerin tek hedefi; sahadan üç puanla ayrılmak. Tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı ve Fenerbahçe, zirve yarışında rakibini mağlup edip, lider Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.