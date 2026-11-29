Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik maç öncesi Kanarya'da teknik direktör Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN O SÖZLERİ:

"Ben özgüvenimizin geldiğimiz günden beri kaybolduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımızın, göstermiş olduğu enerji çok memnuniyet verici. Geldiğimiz günden beri de detaylandırdığımız parçaları çok doğru uygulayan bir oyuncu grubu var. Tabii ki lig başka, Şampiyonlar Ligi başka. Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığımız enerjiyi devam ettirmiş olacağız. Bugün kendi sahamızda çok moralli bir şekilde çıkacağımız br maç olacak. Benim çok büyük bir onur ve gurur, Kadıköy'de olmak. Umuyorum ki kazanarak taraftarımızı mutlu bir şekilde evlerine göndereceğiz.

Fenerbahçe oyunun her anında kazanma odaklı olacak. Rakibin planlarını ve güçlü yönlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Ana hedefimiz maçı kazanmak. Kazanmak dışında büyük bir isteğimiz yok."