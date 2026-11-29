Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe-Erzurumspor FK mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

15. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağdan kullanılan serbest atışta savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topa Muric ayak koydu, kaleci Ertuğrul yine gole izin vermedi. Dönen topu Skriniar tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

Fenerbahçe 3-0 Erzurumspor FK | MAÇTAN KARELER

25. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleye giden meşin yuvarlak, Muric'e çarpıp auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, uzaktan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

41. dakikada Levent ile paslaşan Oğuz Aydın, soldan ceza sahasına ortaladı, savunmanın arasından iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.

Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarıda Fenerbahçe adına sahneye Oğuz Aydın çıktı. Futbolcu 53. dakikada kaydettiği gol ile skoru 1-0'a getirdi.

Fenerbahçe adına 57. dakikada bu kez sahneye Milan Skriniar çıktı. Tecrübeli stoper kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getiren isim oldu.

Mücadelenin 87. dakikasında bu sefer Fenerbahçe'de Mason Greenwood sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Kanarya bu kritik maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.