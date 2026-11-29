Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek moral bulan sarı-lacivertliler, ligde de çıkışa geçmek istiyor. Son lig maçında Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmayı hedefliyor. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 20 puanla haftaya 6. sırada girdi. Konuk Erzurumspor FK ise üst üste yaşadığı üç mağlubiyetin ardından Kadıköy'de puan arayacak. Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının canlı skoru, dakika dakika anlatımı ve tüm gelişmeleri fotomac.com.tr'de...

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK CANLI TAKİP

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada yaşanan tüm gelişmeleri canlı takip sayfamızdan takip edebilirsiniz. Mücadelenin başlamasıyla birlikte goller, kartlar, oyuncu değişikliklerine canlı skor ekranından ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşması, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Kadıköy'deki Chobani Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı beIN SPORTS aboneliği kapsamında takip edebilecek.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan hakem Daniele Paterna görev yapacak. AVAR koltuğunda ise Ceyhun Sesigüzel oturacak.

🏆 Trendyol Süper Lig 🆚 Erzurumspor FK 🗓️ 29 Kasım Pazar 🕖 19.00 🏟️ @chobanistadyum 📲 #FBvERZ #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker https://t.co/mUjAjI5vrY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 28, 2026

FENERBAHÇE AVRUPA'DAKİ GALİBİYETİ LİGE TAŞIMAK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Fenerbahçe, Süper Lig'de yaşadığı puan kayıplarını telafi etmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, zirve yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını azaltmak için Erzurumspor FK engelini kayıpsız geçmek istiyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından ligde İstanbul Başakşehir FK deplasmanına çıkacak.

ERZURUMSPOR FK KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Erzurumspor FK, zorlu Fenerbahçe deplasmanında yeniden puanla tanışmayı amaçlıyor.

Geride kalan 12 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan mavi-beyazlılar, 14 puan topladı. Serkan Özbalta yönetimindeki Doğu Anadolu temsilcisi, Kadıköy'deki mücadelenin ardından Kocaelispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Aké'nin Erzurumspor FK karşılaşmasında görev alması beklenmiyor. Maç gününde Fenerbahçe'nin yaptığı duyuruda hastalığı bulunan Kojo Oppong'un maç kadrosundan çıkarıldığı aktarıldı.

Üç maçlık cezasını tamamlayan Archie Brown ise Emre Belözoğlu'nun forma vermesi halinde yeniden sahaya çıkabilecek. İngiliz futbolcu, Göztepe, Arca Çorum FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmıştı.

FENERBAHÇE İLE ERZURUMSPOR FK 5. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, Süper Lig'de beşinci kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan dört lig karşılaşmasının üçünü sarı-lacivertliler kazanırken bir mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 3 gol gördü. İki ekip arasındaki son lig karşılaşması, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇINDAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.

Erzurumspor FK, ligde oynadığı son üç karşılaşmayı kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Erzurumspor FK ile oynadığı dört Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe, bu sezon lig maçlarının ilk 15 dakikasında 7 gol kaydetti.

Erzurumspor FK, geride kalan 12 lig karşılaşmasında 14 puan topladı.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI