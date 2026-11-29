Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk diyor. Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇININ İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Kante, İsmail, Kerem, Greenwood, Oğuz, Muriç

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Diabate

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Bu kritik maç, 29 Kasım 2026 Pazar (Bugün) oynanıyor.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başladı.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşması beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Batuhan Kolak yönetiyor.

FENERBAHÇE SHAKHTAR GALİBİYETİNİN ARDINDAN LİGDE KAZANMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle önemli bir başarıya imza attı. Avrupa'daki bu galibiyetin ardından gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. Sarı-lacivertliler, ligde son olarak Kocaelispor deplasmanında 2-2 berabere kalarak iki puan bırakmıştı.

12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 20 puanla 6. sırada bulunuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Erzurumspor FK karşısında kazanarak zirve yarışında yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

FENERBAHÇE İLE ERZURUMSPOR FK ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde beşinci kez mücadele ediyorlar. İki takım arasındaki ilk mücadele 2018-2019 sezonunda oynandı. Kadıköy'deki karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Erzurum'daki mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.

2020-2021 sezonunda oynanan iki maçta da sarı-lacivertliler üstünlük sağladı. Fenerbahçe deplasmanda 3-0, sahasında ise 3-1 kazandı.

Geride kalan dört maçta Fenerbahçe 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler bu mücadelelerde 9 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN İLK 15 DAKİKA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de karşılaşmaların ilk 15 dakikasında en fazla gol atan takım olarak öne çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, maçların başlangıç bölümünde 7 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk 15 dakikasında üç gol attığı tek karşılaşmanın da Erzurumspor FK karşısında olması dikkat çekiyor.