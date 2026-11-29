Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadele hakkında basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuştu.

Belözoğlu futbolcuya yönelik eleştiriler hakkında, "Kerem bir meydan okudu ve bu kararı aldı. Kendi içinde aldığı kararın zorlukları olacak. Bir camiadan başka bir camiaya gelme... Fenerbahçe, Türkiye'nin oynaması en keyifli ama aynı zamanda en zor camiası. Aynı yollardan geçmiş birisi olarak; Kerem'le ilgili dediğimi yap, yaptığımı yapma diyebileceğim bir durum var. Kerem'i elimden geldiğince motive etmeye çalışıyorum. Çok bitirici bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bu takımın skor yükünü çekti. Pozisyon üretmede elinden gelen her şeyi yapıyor. Camiamızdan ricam, beklentilerin olması, bazen beklentilerin gerçekleşmemesi sonrası olan kırgınlıklar...

Oyuncuların da anlaması gerekiyor ama taraftarımızın da anlaması gereken bir durum var. Buraya gelirken birçok şeyi karşısına alarak geldi. Bu desteği hak ediyor. Ben Kerem'de özveriyi görüyorum. Benim için değerli olan bu. Ondan sonrasını inşa edebiliriz. Ondan faydalanmamız gerekiyor. Kerem'in durumunun camiada bir problemmiş gibi algılanmasını doğru bulmuyorum."