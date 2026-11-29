Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu kritik maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın ardından Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Maçı değerlendiren Nene, "Daha da gelişebileceğimiz düşünüyorum. Bunu yaparken de kazanmaya devam etmek istiyoruz. Sezon sonundaki amacımız, toplayabileceğiz maksimum puanı toplamak. Maça motive olarak çıktı. Takımda iyi bir ruh var. Her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Kendimizi aşmaya devam edeceğiz. İsteğimiz, Fenerbahçe'yi ait olduğu noktaya taşıyabilmek." ifadelerini kullandı.