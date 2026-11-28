İsmail Kartal'la bu sezon sadece 9 maçta 170 dakika sahada kalabilen Dorgeles Nene'nin kaderi Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte de değişmedi. 46 yaşındaki teknik adam, genç oyuncuyu sadece Kocaelispor mücadelesinde 4 dakika oynattı. Shakhtar ve Çorum maçlarında ise süre alamayan Nene'nin ocak ayında kesin olarak ayrılması bekleniyor.
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