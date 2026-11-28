İsmail Kartal'ın son dönemlerinde düşüşe geçen Mason Greenwood, Emre Belözoğlu'yla birlikte yeniden çıkışa geçti. Önce Çorum ardından Kocaelispor mücadelelerinde ağları havalandıran İngiliz oyuncu, Shakhtar maçında da Vedat'ın attığı golün baş mimarıydı. Performansını yükselten 25 yaşındaki yıldız, Erzurum karşısında da Fenerbahçe'nin en büyük kozu.