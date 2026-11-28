Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sonra Emre Belözoğlu da santrfor tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullanmış ve hem ligdeki hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerde Belçikalı oyuncuyu ilk 11'e koymuştu. Ancak ne ligde ne de Şampiyonlar Ligi'nde istenilen performansı bir türlü gösteremeyen tecrübeli santrforu Shakhtar maçında teknik direktör Emre Belözoğlu kesti ve Vedat'ı sahaya sürdü. KOSOVALI golcü de hocasının verdiği bu kararın ne kadar doğru olduğunu attığı golle gösterdi. Belözoğlu, Süper Lig'de son 5 maçın tamamına yedek başlayan Vedat'ı, sergilediği performanstan sonra Erzurumspor FK mücadelesinde ilk 11'de oynatma kararı aldı. Bu saatten sonra bir aksilik yaşanmazsa; Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin birinci santrforu olacak. Romelu Lukaku ise yedek kulübesinde oturacak.