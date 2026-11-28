Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçemizin camiamızla olan güçlü bağının en önemli temsilcilerinden derneklerimizin başkanlarıyla yarın Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geliyor. Buluşmada Başkanımız, dernek başkanlarımızın görüş, öneri ve beklentilerini doğrudan dinleyecek; derneklerimizin kulübümüze katkılarının artırılması ve camiamızın dayanışmasının güçlendirilmesi adına atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Ortak akıl ve birlik anlayışıyla gerçekleştirilecek bu buluşma, Fenerbahçe'nin büyük camia gücünü ortak hedefler doğrultusunda harekete geçirmeyi amaçlıyor."