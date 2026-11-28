Fenerbahçe'de Oosterwolde gelişmesi! Transfer için geliyorlar
İtalyan ekibi Roma, yaz transfer döneminde sakatlık engeline takılan Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'yi devre arasında kadrosuna katmak için yeniden harekete geçiyor. Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin ısrarla istediği 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan yöneticilerin aralık ayının ortasında sarı-lacivertli yönetimle masaya oturacağı belirtildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Takvim'in haberine göre Roma yöneticileri, aralık ayının ortasında Fenerbahçeli yetkililerle görüşmek üzere masaya oturacak.
İki kulüp daha önce yaz transfer döneminde Oosterwolde'nin transferi için anlaşmaya varmıştı.
Ancak Hollandalı savunmacının yaşadığı sakatlık sebebiyle süreç sonuçsuz kalmıştı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro seviyesinde olan oyuncunun sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
İtalyan ekibinin, sakatlığını geride bırakan futbolcu için kış transfer döneminde yeniden harekete geçmesi bekleniyor.
Fenerbahçe ile Roma arasındaki görüşmelerin aralık ortasında başlayacak temasıyla birlikte yeni bir boyut kazanacağı ifade ediliyor.
25 yaşındaki savunmacının geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması öngörülüyor.
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