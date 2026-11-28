Fenerbahçe'de forvette kim oynayacak? Lukaku ve Vedat Muriç...
Fenerbahçe'de Shakhtar zaferinin ardından gözler Erzurumspor FK karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, formayı almak için rekabete giren Romelu Lukaku ve Vedat Muriç arasında yapacağı tercih merak konusu oldu. Tecrübeli teknik adamın kararını verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 10:45
Belözoğlu, Süper Lig'de son 5 maçın tamamına yedek başlayan Vedat'ı, sergilediği performanstan sonra Erzurumspor FK mücadelesinde ilk 11'de oynatma kararı aldı.
Bu saatten sonra bir aksilik yaşanmazsa; Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin birinci santrforu olacak. Romelu Lukaku ise yedek kulübesinde oturacak.
Ocak ayında yolcu gibi
Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan Romelu Lukaku'yla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Oyuncuyu eski kulübü Anderlecht takip ediyor.
Ancak gelen bilgilere göre; Suudi ekiplerinden de Lukaku'yu isteyenler var.
Fenerbahçe, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.
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