Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sonra Emre Belözoğlu da santrfor tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullanmış ve hem ligdeki hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerde Belçikalı oyuncuyu ilk 11'e koymuştu.

Ancak ne ligde ne de Şampiyonlar Ligi'nde istenilen performansı bir türlü gösteremeyen tecrübeli santrforu Shakhtar maçında teknik direktör Emre Belözoğlu kesti ve Vedat'ı sahaya sürdü.