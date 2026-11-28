Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Gent'ten geçen sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Archie Brown, sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde harika bir oyun ortaya koyan İngiliz yıldıza Manchester United ile Liverpool'un ardından şimdide Chelsea, Atletico Madrid ve Milan talip oldu. 23 milyon euro sözleşme fesih bedeli bulunan 24 yaşındaki sol bek için ocak ayında bu kulüplerin Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi. Özellikle İtalyan medyasından calciomercato'nun haberine göre; Atletico Madrid, İngiliz oyuncu için bir görüşme bile gerçekleştirdi. Haberde; Milan'ın da kısa süre içinde Fenerbahçe'yle resmi olarak temasa geçeceğinin altı çizildi.

%10'U GENT'E GİDECEK

Fenerbahçe, Gent'le yaptığı anlaşma gereği, bir sonraki satıştan Belçika ekibine %10 pay verecek. Satış gerçekleştiği an 2.3 milyon euro Gent'e gidecek. Kasaya ise 20 milyon 700 bin euro kalacak.

BU SEZON 17 MAÇ

Archie Brown, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere; Fenerbahçe formasıyla tam 17 maça çıktı. 1.391 dakika sahada kalan İngiliz oyuncu, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.