UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın seremonisinde meydana gelen aksaklığa dair dikkat çekici bir adım attı. A Spor'un aktardığına göre UEFA, Shakhtar Donetsk mücadelesinin seremonisi sırasında Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun bulunmaması nedeniyle Fenerbahçe kulübüne hem özür hem de teşekkür içeren bir yazı iletti.

UEFA HATASINI KABUL ETTİ

Söz konusu organizasyon aksaklığının kendilerinden kaynaklandığını ve koridordaki yoğunluk sebebiyle bir çocuğun futbolcularla eş zamanlı hareket edemediğini ifade eden UEFA, "Sorumluluk bizde, özür dileriz." açıklamasında bulundu. Kurum ayrıca, açıkta kalan çocuğu yanına davet eden Vedat Muriqi'ye de sergilediği "duyarlı davranış" ötürü teşekkürlerini sundu.