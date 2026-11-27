Fenerbahçe’yle Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon maça çıkan 3 teknik adam arasında bir tek İsmail Kartal galibiyet alamadı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara üç farklı teknik adamla çıktı. Roma, Aston Villa ve Slavia Prag mücadelelerinde takımın başında İsmail Kartal vardı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu üç maçın 2'sinden beraberlik 1'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Kartal sonrasında Liverpool mücadelesinde takımın başında Kuyt yer aldı. Hollandalı, Liverpool'u devirmeyi başardı. Shakhtar karşılaşmasında ise; Emre Belözoğlu kulübedeydi. Belözoğlu da maçtan galibiyetle ayrıldı. Bir tek İsmail Kartal, Fenerbahçe'yle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete uzanamadı.