Hollanda basını Dirk Kuyt'ın yeni adresini duyurdu! Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı
Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörlük yapan Dirk Kuyt, teknik adamlık kariyerine geri dönmeye hazırlanıyor. Hollanda basını Kuyt'ın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 16:00
Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, sözleşmenin kısa süre içerisinde imzalanması bekleniyor.
ESKİ TANIDIKLARI DEVREYE GİRDİ
OH Leuven CEO'su Frédéric Van Den Steen ve sportif direktör Gyorgy Csepregi'nin daha önce Beerschot'ta Kuyt ile birlikte çalıştığı belirtildi.
İkilinin Hollandalı teknik adamı yakından tanımasının, anlaşma sürecinde önemli rol oynadığı aktarıldı.
PAZARTESİ GÜNÜ GÖREVE BAŞLAYABİLİR
Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde Kuyt'ın kısa süre içerisinde resmi imzayı atması ve pazartesi günü takımın başında ilk antrenmanına çıkması planlanıyor.
Böylece Hollandalı teknik direktör, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Belçika'da görev yapmaya hazırlanıyor.
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