Fenerbahçe'ye sezon başında geri dönen Vedat Muriç, attığı gollerle kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmaya başladı... Bu sezon ligin yanı sıra; Avrupa'da da ağları havalandıran Kosovalı oyuncu, sarı-lacivertlilere bambaşka bir kimlik kazandırdı. Avrupa'daki ilk golünü Şampiyonlar Ligi play-off'unda atan Vedat, bu golle Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Lig aşamasındaki Roma, Aston Villa ve Slavia Prag mücadelelerinde suskun kalan tecrübeli oyuncu, Liverpool karşısında oyuna girdikten sonra attığı golle Fenerbahçe'ye tarihi galibiyeti getirdi. Vedat, son oynanan Shakhtar Donetsk karşılaşmasında da zaferi getiren golü kaydetti. Avrupa'da attığı üç golle hem Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan hem de 6 puan kazandıran Vedat Muriç, taraftarların bir numaralı gözdesi haline geldi.