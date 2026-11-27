Maçın ardından öğrencilerini tek tek tebrik eden Emre Belözoğlu, bu galibiyetin sadece üç puandan ibaret olmadığını ve takıma büyük bir özgüven kazandırdığını vurguladı.

Uzun yıllar sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalan LASK Linz, Atletico Madrid ve Villarreal maçlarını da kazanmak isteyen Fenerbahçe, sonuna kadar ilk 8 ihtimalini zorlamayı hedefliyor.