Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Ocak ayında dev operasyon başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda mağlup ederek üst üste ikinci zaferine imza atan Fenerbahçe'de hem saha içi morali hem de transfer planlaması hız kazandı. Devler Ligi'nde puanını 8'e yükselterek üst tur umutlarını arttıran sarı-lacivertlilerde, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin elde edilecek dev Avrupa geliriyle ocak ayında beklenen takviyeleri yapacağı öğrenildi. İşte ocak ayındaki dev operasyonun detayları.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 14:20
SHAKHTAR DONETSK ENGELİ AŞILDI
PUAN 8'E YÜKSELDİ
Liverpool zaferinin ardından Shakhtar Donetsk'i de devirerek 2'de 2 yapan Fenerbahçe, lig aşamasında puanını 8'e çıkararak 16. sıraya yerleşti ve üst tur için umutlandı.
Uzun yıllar sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalarak büyük bir hasreti sonlandıran Fenerbahçe, üst üste aldığı Liverpool ve Shakhtar Donetsk galibiyetleriyle özgüven tazeledi.
DEVLER LİGİ'NDE KALAN FİKSTÜR
Şu anda 8 puanla 16. sırada yer alan sarı-lacivertliler; kalan maçlarında LASK Linz ve Atletico Madrid ile deplasmanda, Villarreal ile ise kendi sahasında kozlarını paylaşacak.
Maçın ardından öğrencilerini tek tek tebrik eden Emre Belözoğlu, bu galibiyetin sadece üç puandan ibaret olmadığını ve takıma büyük bir özgüven kazandırdığını vurguladı.
Uzun yıllar sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalan LASK Linz, Atletico Madrid ve Villarreal maçlarını da kazanmak isteyen Fenerbahçe, sonuna kadar ilk 8 ihtimalini zorlamayı hedefliyor.
Avrupa'da gelen bu kritik galibiyetlerin ardından hem yönetim hem de teknik heyet, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM HAREKETE GEÇTİ
Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkının 11'e çıkmasının ardından kadroyu güçlendirmek isteyen Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi, ocak ayı için transfer kararı aldı.
Milliyet'in haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek gelirle ara transfer döneminde beklenen takviyeleri yapacağı bildirildi.
OCAK AYINDA TAKVİYELER GELİYOR
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda eksik görülen bölgelere nokta atışı hamleler yapmayı planlayan yönetim, görüşmelere şimdiden hız verdi.
Avrupa'da yakalanan moral ve kazanılan özgüveni Süper Lig'e de taşımak isteyen sarı-lacivertlilerde, ocak ayı takviyeleriyle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olunması amaçlanıyor.
Stamford Bridge'de takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Devler Ligi'ndeki yükselişin ardından yönetimin ara transferde yapacağı yıldız hamlelerini merakla bekliyor.
Fenerbahçe yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur gelirlerini de kasasına koyarak ocak ayında kadrosunu daha rekabetçi bir seviyeye çıkarmaya kararlı görünüyor.
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