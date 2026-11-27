Şampiyonlar Ligi playoff'un Fransız devi Lyon'u eleyerek tam 18 yıl sonra Devler Arenası'nda boy gösterme hakkı kazanan Fenerbahçe için bu başarı tesadüf olarak yorumlanıyordu. Ancak sarı-lacivertliler, bu durumun tesadüf olmadığı üst üste aldığı galibiyetlerle herkese gösterdi ve tüm Avrupa'ya ismini ezberletmeye başladı. Önce Roma'yı ardından da Slavia Prag'ı Kadıköy'de elinden kaçıran Fenerbahçe, gerçek kimliğine Liverpool mücadelesiyle birlikte büründü.

İNGİLTERE'Yİ RAKİBİNE DAR ETTİ

İngiliz devi karşısında iki defa geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak tarihi bir galibiyete imza atan sarı-lacivertliler, ardından daha önce hiç yenemediği Shakhtar Donetsk'e de İngiltere'yi dar etti. Stamford Bridge'de rakibini oyun olarak ezen, sarı-lacivertliler, skor olarak da istediğini aldı ve maçı 1-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı. Puanını 8'e yükselterek ilk 24 için iddiasını ortaya koyan sarı-kanarya, LASK'ı da yendiği takdirde tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üç maç üst üste kazanmış olacak.

ZİRVE FENERBAHÇE'NİN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Fenerbahçe, 64.750 puanla en fazla puan toplayan Türk takımı oldu. Sarı-lacivertliler, 25'inci basamakta bulunuyor. Galatasaray ise; 50.500 ile 42'nci sırada... Başakşehir, 21.000, Beşiktaş 16.500, Trabzonspor da 12.500 puan toplamayı başardı.

16'INCI SIRADA

Liverpool'dan sonra Shakhtar Donetsk'i de deviren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 8'e yükseltti ve haftayı 16'ncı basamakta tamamladı. Sarı-lacivertliler, LASK'ı yendiği takdirde ilk 24'ü büyük oranda garantileyecek.

İLK MAÇ EMRE BELÖZOĞLU'NUN

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez iki Türk teknik direktör birbirlerine rakip olurken, bu düelloyu kazanan Emre Belözoğlu oldu. Arda Turan'ın takımını geçen 46 yaşındaki teknik adam, böylece tarihe de adını yazdırdı.

KADIKÖY ATMOSFERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta takımlarına önemli destek verdi. Stamford Bridge tribünlerinde yer alan yaklaşık 25 bin sarı-lacivertli taraftar, maç boyunca takımlarına destek olurken, adeta Kadıköy'deki atmosferi oluşturdular.

35.8 MİLYON EURO GELDİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi playoff'u ve lig aşamasındaki başarılarıyla kasasını da doldurdu. Sarı-lacivertliler, UEFA'dan şu ana kadar tam tamına 35 milyon 800 bin euro gelir elde etti. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'dan 1 milyon euro daha fazla kazandı.