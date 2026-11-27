Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Archie Brown'un talipleri her geçen gün artıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Archie Brown'un talipleri her geçen gün artıyor. Sözleşmesinde 23 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan 24 yaşındaki sol beki; Manchester United ile Liverpool istiyor. İki kulübün de serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında.