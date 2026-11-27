Kante, kalitesini İngiltere’de bir kez daha gösterdi. 12.7 km mesafe kat ederek sahanın en çok koşan ismi olan 35 yaşındaki yıldız, orta sahayı da tek başına domine etti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 06:50
Maliyeti nedeniyle, başta yönetim olmak üzere birçokları tarafından tartışılan N'Golo Kante, iki maç aradan sonra 11 başladığı Shakhtar Donetsk mücadelesinde adeta şov yaptı. Orta sahayı tek başına domine eden Fransız yıldız, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu da gözler önüne serdi. Uzatmalar dahil 97 dakika sahada kalan ve basmadık yer bırakmayan 35 yaşındaki oyuncu, tam 12.7 km koşarak sahanın en fazla mesafe kat eden ismi oldu. 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan, 3 kez pas arası yapan, 8 kez sahipsiz top kazanan Kante, rakibin ayağından direkt kazandığı toplarla da takımını atağa çıkardı. 59 kez topla buluşan Kante, sadece 10 top kaybı yaptı. Paslarında ise 39'da 33 ile isabet sağladı. Uzun paslarında da 3'te 3'le oynadı. Yıldız oyuncu, ayrıca; 5 Şampiyonlar Ligi maçında ortalama 12.1 km koştu ve bu alanda Fenerbahçe'nin en iyi ismi olurken, maç başına en çok koşan 2. isim olan Guendouzi'ye tam 1 km fark attı.